Музаффар Камилов назвал азербайджанскую модель взаимодействия государства и религии образцовой

Азербайджанская модель взаимодействия государства и религии демонстрирует эффективность светского подхода при уважении к представителям различных конфессий.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель советника президента Узбекистана, ректор Международной исламской академии Узбекистана Музаффар Камилов, выступая на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

По его словам, в условиях глобализации, расширения информационного пространства, усиления миграционных процессов и политизации религии обеспечение сбалансированных отношений между государством и религией становится одним из ключевых факторов социальной стабильности и национальной безопасности.

"В этой связи опыт Азербайджана заслуживает особого внимания. Сохраняя приверженность принципам светского государства, Азербайджан последовательно и эффективно обеспечивает религиозную терпимость и свободу совести. Эта модель олицетворяет равное, беспристрастное и справедливое отношение государства ко всем конфессиям и служит укреплению религиозной солидарности, взаимного уважения и социальной стабильности в обществе", - отметил Камилов.

Он также подчеркнул важную роль председателя Управления мусульман Кавказа шейха уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в формировании атмосферы межрелигиозного согласия в азербайджанском обществе.

Затрагивая азербайджано-узбекские отношения, Камилов отметил, что народы двух стран объединяют общие исторические корни, тюркское культурное пространство и богатое духовное наследие.

Кроме того, он приветствовал проведение форума, подчеркнув его высокую актуальность в контексте развития современного общества.

"Такие форумы способствуют укреплению взаимного доверия между государствами, совместному решению общих вызовов и обеспечению устойчивого развития. Уверен, что результаты нынешнего форума станут важным инструментом развития международного научно-практического сотрудничества на качественно новом уровне", - заключил он.