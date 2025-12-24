Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Музаффар Камилов назвал азербайджанскую модель взаимодействия государства и религии образцовой

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 11:12
    Музаффар Камилов назвал азербайджанскую модель взаимодействия государства и религии образцовой

    Азербайджанская модель взаимодействия государства и религии демонстрирует эффективность светского подхода при уважении к представителям различных конфессий.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель советника президента Узбекистана, ректор Международной исламской академии Узбекистана Музаффар Камилов, выступая на II Форуме религиозных деятелей Азербайджана.

    По его словам, в условиях глобализации, расширения информационного пространства, усиления миграционных процессов и политизации религии обеспечение сбалансированных отношений между государством и религией становится одним из ключевых факторов социальной стабильности и национальной безопасности.

    "В этой связи опыт Азербайджана заслуживает особого внимания. Сохраняя приверженность принципам светского государства, Азербайджан последовательно и эффективно обеспечивает религиозную терпимость и свободу совести. Эта модель олицетворяет равное, беспристрастное и справедливое отношение государства ко всем конфессиям и служит укреплению религиозной солидарности, взаимного уважения и социальной стабильности в обществе", - отметил Камилов.

    Он также подчеркнул важную роль председателя Управления мусульман Кавказа шейха уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде в формировании атмосферы межрелигиозного согласия в азербайджанском обществе.

    Затрагивая азербайджано-узбекские отношения, Камилов отметил, что народы двух стран объединяют общие исторические корни, тюркское культурное пространство и богатое духовное наследие.

    Кроме того, он приветствовал проведение форума, подчеркнув его высокую актуальность в контексте развития современного общества.

    "Такие форумы способствуют укреплению взаимного доверия между государствами, совместному решению общих вызовов и обеспечению устойчивого развития. Уверен, что результаты нынешнего форума станут важным инструментом развития международного научно-практического сотрудничества на качественно новом уровне", - заключил он.

    Форум религиозных деятелей Азербайджана II Форум религиозных деятелей Узбекистан Азербайджан Аллахшукюр Пашазаде терпимость толерантность религии религиозные конфессии Музаффар Камилов
    Özbəkistan rəsmisi: Azərbaycanın dövlət və din arasında qarşılıqlı əlaqə modeli nümunəvidir
    Muzaffar Kamilov: Azerbaijan's experience in state-religious relations deserves special attention

