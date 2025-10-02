İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 00:20
    Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib

    Oktyabrın 1-də Kopenhagendə Danimarka Kralı X Frederik və Kraliçası Meri Elizabetin adından ziyafət verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.

    Foto
    Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене

    Son xəbərlər

    00:43

    Türkiyə XİN "Sumud" flotiliyasına edilən hücumu pisləyib

    Region
    00:20
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib

    Xarici siyasət
    00:14
    Video

    Paşinyanın etirafı: "Soyqırımı" 1950-ci illərdən sonra gündəmə gəlib

    Region
    00:10

    Odessada daşqınlar 10 nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    00:00

    Qurban Qurbanov ölkə xaricindən gələn təkliflər barədə çox düşünmür

    Futbol
    23:57

    Gürcüstanın DTX rəhbəri: Aşkarlanan partlayıcının Rusiyaya aparılması barədə versiyalar mövcuddur

    Region
    23:35

    Qurban Qurbanov: "Futbolçular rəqibdən çəkinmədilər"

    Futbol
    23:31

    Azərbaycan təmsilçisi Avropa Kubokunun əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb

    Komanda
    23:30

    Brest prokurorluğu "Boracay" tankerinə dair istintaqa başlayıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti