Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib
- 02 oktyabr, 2025
- 00:20
Oktyabrın 1-də Kopenhagendə Danimarka Kralı X Frederik və Kraliçası Meri Elizabetin adından ziyafət verilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
