Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР

11 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР Роберта Дадли.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
11 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР Роберта Дадли.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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