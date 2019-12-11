 Наверх

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР

Президент Ильхам Алиев принял Роберта Дадли

11 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР Роберта Дадли.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!