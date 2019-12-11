Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР

Президент Ильхам Алиев принял Роберта Дадли

11 декабря, 2019 12:42

https://report.az/storage/news/5a5d9657807a586d1c4699f5d17415cd/737751bf-c87b-4a63-ab5f-225afb2ed133_292.jpg 11 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы ВР Роберта Дадли. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.