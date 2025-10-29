Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената парламента Румынии
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 18:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 октября принял председателя Сената парламента Румынии Мирчу Абрудеана.
18:10