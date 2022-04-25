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Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля

Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля 11-17
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 11:21
Президент Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля

25 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра финансов Израиля Авигдора Либермана.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем, как положительные факторы были оценены рост в последнее время интенсивности и динамики взаимных визитов, а также функционирование торгового представительства Азербайджана и открытие Центра туризма в Израиле.

В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических связей и сотрудничества в энергетической сфере.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev İsrailin maliyyə nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President Aliyev receives Israeli Finance Minister 

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