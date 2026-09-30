Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

Как сообщает Report, выразив признательность за прием, гость отметил, что для него большая честь находиться в нашей стране и встретиться с президентом Азербайджана.

Коснувшись значения проходящих в Баку выставок ADEX 2026 и Securex Caspian, лорд Вернон Коакер отметил интерес своей страны к участию в этих мероприятиях. Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокий уровень организации выставок.

Заявив, что Азербайджан является очень важной для Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии дружественной страной, гость подчеркнул заинтересованность в продолжении этой дружбы.

Поблагодарив лорда Вернона Коакера за участие в выставках, глава государства сказал, что выставка ADEX уже много лет является важным международным мероприятием.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Соединенным Королевством открывается новая страница – сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Глава государства отметил, что в нашей стране инвестиции в оборонную промышленность осуществляются уже более 20 лет, в этой сфере налажено производство продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, президент Ильхам Алиев в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством.