Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 15:57
    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Вернона Коакера.

    Как сообщает Report, выразив признательность за прием, гость отметил, что для него большая честь находиться в нашей стране и встретиться с президентом Азербайджана.

    Коснувшись значения проходящих в Баку выставок ADEX 2026 и Securex Caspian, лорд Вернон Коакер отметил интерес своей страны к участию в этих мероприятиях. Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за высокий уровень организации выставок.

    Заявив, что Азербайджан является очень важной для Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии дружественной страной, гость подчеркнул заинтересованность в продолжении этой дружбы.

    Поблагодарив лорда Вернона Коакера за участие в выставках, глава государства сказал, что выставка ADEX уже много лет является важным международным мероприятием.

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Соединенным Королевством открывается новая страница – сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

    Глава государства отметил, что в нашей стране инвестиции в оборонную промышленность осуществляются уже более 20 лет, в этой сфере налажено производство продукции как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Коснувшись перспектив сотрудничества с ведущими компаниями в вопросах поставок в Азербайджан современных вооружений и оборудования, а также создания совместных предприятий в нашей стране, президент Ильхам Алиев в этой связи подчеркнул важность партнерства с Соединенным Королевством.

    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства
    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства
    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства
    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства
    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства
    Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства

    Ильхам Алиев Азербайджано-британские отношения
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives UK Minister of State for Defence
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    17:22
    Фото

    На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3

    Армия
    17:19
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"

    Армия
    17:16

    Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человек

    Другие страны
    17:15
    Фото

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Армия
    17:09

    Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матча

    Футбол
    17:06
    Фото

    Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в Нише

    Энергетика
    17:03
    Фото

    Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026

    Армия
    17:00

    Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное море

    Энергетика
    17:00
    Фото

    Азербайджан произвел вооруженную беспилотную самоходную платформу

    Армия
    Лента новостей