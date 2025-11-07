Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии поздравил главу государства с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне, поблагодарил за приглашение на предстоящий по этому случаю военный парад.

Гость также передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Глава государства выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия премьер-министру Словакии.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил участие делегации во главе с Робертом Калиняком в предстоящем завтра в Баку военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

Гость поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Выразив признательность за поздравления, глава государства коснулся исторического значения документов, подписанных с участием президента США с целью продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул их роль в обеспечении прочного мира в регионе.

Роберт Калиняк отметил, что в его стране с нетерпением ждут визита президента Ильхама Алиева в Словакию.

В ходе беседы было отмечено, что основанные на взаимопонимании и поддержке двусторонние отношения между Азербайджаном и Словакией носят характер стратегического партнерства, подчеркнуто наличие возможностей для расширения сотрудничества в различных областях, в том числе в военной и военно-промышленной сферах.

Была также затронута поддержка Словакии в расширении отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом и Азербайджаном и НАТО.