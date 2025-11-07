Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 13:34
    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра и министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

    Как сообщает Report, заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии поздравил главу государства с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне, поблагодарил за приглашение на предстоящий по этому случаю военный парад.

    Гость также передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    Глава государства выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия премьер-министру Словакии.

    Президент Ильхам Алиев высоко оценил участие делегации во главе с Робертом Калиняком в предстоящем завтра в Баку военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    Гость поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

    Выразив признательность за поздравления, глава государства коснулся исторического значения документов, подписанных с участием президента США с целью продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, подчеркнул их роль в обеспечении прочного мира в регионе.

    Роберт Калиняк отметил, что в его стране с нетерпением ждут визита президента Ильхама Алиева в Словакию.

    В ходе беседы было отмечено, что основанные на взаимопонимании и поддержке двусторонние отношения между Азербайджаном и Словакией носят характер стратегического партнерства, подчеркнуто наличие возможностей для расширения сотрудничества в различных областях, в том числе в военной и военно-промышленной сферах.

    Была также затронута поддержка Словакии в расширении отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом и Азербайджаном и НАТО.

    Ильхам Алиев Роберт Калиняк Словакия
    Фото
    İlham Əliyev Slovakiya Baş nazirinin müavininin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives delegation led by Deputy Prime Minister of Slovakia

    Последние новости

    14:01

    Минэкономики: Азербайджан не отменяет налоговые льготы

    Финансы
    13:51

    На "Советской" под госохрану возьмут более 100 исторических строений

    Kультурная политика
    13:46

    Экс-министр экономики Армении вновь задержан

    В регионе
    13:45
    Фото

    В Таджикистане отметили День Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    13:39

    Строительство Кашаганского ГПЗ завершится в декабре 2026 года

    В регионе
    13:35

    Вице-премьер Словакии будет наблюдать за парадом Победы в Баку

    Внешняя политика
    13:35

    В Азербайджане задержаны 17 человек за рекламу азартных игр в соцсетях

    Происшествия
    13:34
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Словакии

    Внешняя политика
    13:30

    Названы знаменосцы Азербайджана на Исламиаде в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    Лента новостей