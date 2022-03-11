Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 марта принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 марта принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасими.

Как сообщает Report, иранский министр передал главе государства приветствие президента Ирана Сеида Ибрагима Раиса.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил главу иранского государства за поздравления, а также попросил передать его приветствие Сеиду Ибрагиму Раиси.