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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 марта принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской
Внешняя политика
11 марта 2022 г. 12:37
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 марта принял делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасими.

Как сообщает Report, иранский министр передал главе государства приветствие президента Ирана Сеида Ибрагима Раиса.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил главу иранского государства за поздравления, а также попросил передать его приветствие Сеиду Ибрагиму Раиси.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives Iranian Minister of Roads and Urban Development
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev İranın yol və şəhərsalma nazirini qəbul edib

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