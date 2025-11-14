Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития

14 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Азиатского банка развития (АБР) Масато Кандой.

Как сообщает Report, на встрече было затронуто плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Азиатским банком развития, отмечена успешная реализация совместных проектов.

Было подчеркнуто, что с 1999 года Азиатский банк развития оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов по 145 кредитным, грантовым, инвестиционным проектам и проектам технической помощи, охватывающим сферы транспорта, водоснабжения, энергетики, финансов, образования, здравоохранения и другие направления.

Было отмечено, что Азиатский банк развития успешно сотрудничает как с Азербайджанским государством, так и с частным сектором. В этом контексте были затронуты совместные проекты, реализуемые в нефтегазовой, электроэнергетической, дорожной, железнодорожной сферах, в области сельского хозяйства, водоснабжения, сброса сточных вод и др.

В ходе беседы было отмечено, что достигнутые в Вашингтоне успехи в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, также создают большие возможности для расширения транспортно-транзитного потенциала региона.

На встрече была отмечена важность сообщения по маршруту Центральная Азия-Азербайджан-Европа.

Говорилось также о новых проектах между нашей страной и АБР, в этом контексте обсуждены вопросы сотрудничества в области расширения сети железных дорог и линий метро, а также водоснабжения.