Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 16:53
    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан.

    Как сообщает Report, приглашение упомянуто в поздравительном послании президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня Победы.

    Мирзиёев отметил, что с нетерпением ждет визита Ильхама Алиева в Узбекистан на очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии.

    Ильхам Алиев Шавкат Мирзиёев Узбекистан визит
    Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfərə dəvət edilib
    President Ilham Aliyev invited to Uzbekistan

    Последние новости

    17:13

    Зардари: Празднование Дня Победы в этом году имеет особое значение

    Внешняя политика
    17:09

    Папоян: Армения начнет импорт пшеницы из Казахстана и РФ по железной дороге

    В регионе
    17:07

    Отчет ЕК о расширении Евросоюза: Украина и Молдова демонстрируют уверенный прогресс

    Другие страны
    17:03
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортировал в Грецию 800 млн кубометров газа

    Энергетика
    17:00

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    16:58

    Сийярто: Поставки топлива из США для АЭС в Пакше могут начаться с 2028-2029 гг

    Другие страны
    16:58

    Сахиль Бабаев: Расширение налоговых льгот усилит развитие частного сектора в Нахчыване

    Финансы
    16:53

    Президент Ильхам Алиев приглашен с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    16:51

    Утверждено Соглашение о внедрении опыта ASAN xidmət в Пакистане

    Внешняя политика
    Лента новостей