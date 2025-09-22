Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву в Международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди встретили официальные лица.