Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк
Внешняя политика
- 22 сентября, 2025
- 22:04
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает Report, президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву в Международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди встретили официальные лица.
