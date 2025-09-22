İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Xarici siyasət
    • 22 sentyabr, 2025
    • 22:02
    Prezident İlham Əliyev Nyu-Yorkda işgüzar səfərdədir

    Sentyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində işgüzar səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Nyu-York şəhərinin "John F.Kennedy" Beynəlxalq Hava Limanında rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк

