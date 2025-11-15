Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Узбекистан

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 13:42
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Узбекистан

    15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл с визитом в Узбекистан для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

    Как сообщает корреспондент Report из Узбекистана, в Ташкентском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.

    Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

    Фото
    Фото
