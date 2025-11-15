Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Узбекистан

15 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл с визитом в Узбекистан для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Как сообщает корреспондент Report из Узбекистана, в Ташкентском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.