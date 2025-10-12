Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Египет

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси 12 октября прибыл с рабочим визитом в Египет для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали министр молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи и другие официальные лица.