Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Египет
Внешняя политика
- 12 октября, 2025
- 17:14
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента США Дональда Трампа и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси 12 октября прибыл с рабочим визитом в Египет для участия в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как сообщает Report, в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали министр молодежи и спорта Египта Ашраф Субхи и другие официальные лица.
