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Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Кыргызской Республики

Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Кыргызской Республики 6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 19:10
Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Кыргызской Республики

6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента АР.

Президент Ильхам Алиев передал Садыру Жапарову сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю дня рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности.

Президент Кыргызстана поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравления.

Глава государства с удовлетворением вспомнил встречи с президентом Кыргызстана как в Азербайджане, так и в Кыргызстане, отметил, что проведенные в ходе встреч обсуждения придают важный импульс расширению дружественных и братских отношений, основанных на взаимном доверии и поддержке, развитию стратегического партнерства.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное сотрудничество Азербайджана и Кыргызстана в рамках СПЕКА, Организации тюркских государств и других международных организаций.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev makes phone call to Sadyr Zhaparov
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Sadır Japarova zəng edib

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