Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня Республики этой страны.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
В тексте послания говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой Брат,
От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Турецкой Республики – Дня Республики.
Сегодня мощная и стабильная в политическом, экономическом, военном плане Турецкая Республика занимает чрезвычайно важное место на международной арене. Реализуемые под Вашим руководством крупномасштабные программы, проекты служат всестороннему прогрессу и возвышению Вашей братской страны. Несомненно, большое доверие народа к Вам является важнейшим фактором, обеспечивающим успех реализуемого Вами стратегического курса развития.
Дружеские и братские азербайджано-турецкие связи, которые зиждутся на таких прочных основах, как общая история и национально-духовные ценности наших народов, являются ярким выражением нашего единства и солидарности. В настоящее время мы являемся свидетелями исторического периода этих связей. В соответствии с целями и направлениями, определенными в Шушинской декларации, наши союзнические отношения с каждым днем расширяются и обогащаются новым содержанием.
Ваша решительная, однозначная политическая и моральная поддержка, а также поддержка братского государства и народа Турции, сыграла большую роль в борьбе Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации. Наш народ никогда не забудет эту поддержку, которая еще раз продемонстрировала всему миру азербайджано-турецкую солидарность.
Уверен, что в соответствии с лозунгом «Одна нация, два государства» мы продолжим совместные усилия для дальнейшего укрепления и развития нашего единства, эффективного и активного сотрудничества во всех сферах.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного мира и процветания".