Президент Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Болгарии Румену Радеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Болгарии Румену Радеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Республики Болгария от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений. Нас радуют политический диалог высокого уровня с Болгарией, которая является дружественной нам страной и стратегическим партнером, динамично развивающиеся отношения в экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах, эффективное сотрудничество и наши достижения во многих областях.

Итоги моего официального визита в Болгарию в октябре прошлого года, а также ввод в действие в рамках визита газового интерконнектора Греция-Болгария, который вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, свидетельствуют о высоком уровне нашего стратегического партнерства. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе будет с успехом продолжено в сфере торговли, транспорта, логистики, инвестиций, высоких технологий, туризма и в других областях и направлениях.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания".