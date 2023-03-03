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Президент Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Болгарии Румену Радеву.
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 12:01
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Болгарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Болгарии Румену Радеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

По случаю национального праздника Республики Болгария от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания.

Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений. Нас радуют политический диалог высокого уровня с Болгарией, которая является дружественной нам страной и стратегическим партнером, динамично развивающиеся отношения в экономической, энергетической, транспортной, культурной и других сферах, эффективное сотрудничество и наши достижения во многих областях.

Итоги моего официального визита в Болгарию в октябре прошлого года, а также ввод в действие в рамках визита газового интерконнектора Греция-Болгария, который вносит вклад в энергетическую безопасность Европы, свидетельствуют о высоком уровне нашего стратегического партнерства. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетическом секторе будет с успехом продолжено в сфере торговли, транспорта, логистики, инвестиций, высоких технологий, туризма и в других областях и направлениях.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Болгарии – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Bulgaria 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti bolqarıstanlı həmkarını təbrik edib

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