Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2025
    • 11:11
    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии Александру Ван дер Беллену.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    Ильхам Алиев Ван дер Беллен
    Prezident İlham Əliyev avstriyalı həmkarını təbrik edib

    Последние новости

    11:29

    Австралийская пловчиха установила рекорд на Кубке мира

    Индивидуальные
    11:11

    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Австрии

    Внешняя политика
    11:10

    СМИ: РКК сегодня объявит о полном выводе сил из Турции

    В регионе
    11:08

    Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ

    В регионе
    10:54

    Дональд Трамп заявил, что любит останавливать войны

    Другие страны
    10:43

    При атаке российских БПЛА на Киев трое погибли, 27 пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:41

    Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    10:36

    Стартовал 20-й этап чемпионата "Формулы-1"

    Формула 1
    10:30

    В Аргентине проходят парламентские выборы

    Другие страны
    Лента новостей