Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2025
    • 11:06
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю национального праздника.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

    Рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Казахстан - Дня Республики.

    Весомые достижения Казахстана во всех сферах, его экономическое развитие, рост благосостояния населения и высокий авторитет на международной арене являются результатом проводимых под Вашим руководством масштабных реформ и Вашей неустанной деятельности.

    Общность историко-культурных корней наших народов является одним из ключевых факторов, обусловливающих сотрудничество между нашими государствами. Отношения между нашими братскими странами развиваются в духе взаимного доверия и глубокого уважения. Договор "О стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан", 20-летие подписания которого отмечается в этом году, наглядно отражает стратегическую сущность наших межгосударственных связей.

    Интенсивность наших политических контактов, наличие взаимопонимания и активного диалога на высшем уровне создают благоприятную основу для дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, включая "зеленую" энергетику, транспортной, инвестиционной, информационно-технологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

    Результаты и договоренности, достигнутые во время моего недавнего государственного визита в Вашу братскую страну, и подписанные нами документы являются наглядным примером нашей непоколебимой воли и решимости к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

    Убежден, что и впредь мы с успехом продолжим наши совместные усилия на пути укрепления азербайджано-казахстанского братства, надежного стратегического партнерства и союзничества, всестороннего расширения нашего сотрудничества.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - мира, благополучия и процветания".

