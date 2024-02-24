Президент Ильхам Алиев поздравил эмира Кувейта

16:34

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

Как сообщает Report в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Кувейт.

Верю, что мы и впредь успешно продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие азербайджано-кувейтских межгосударственных отношений, углубление нашего сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания".