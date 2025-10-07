Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 21:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 12-м Саммитом Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
Report представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с саммитом Совета лидеров ОТГ
