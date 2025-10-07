Prezident İlham Əliyev TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 21:29
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Video
