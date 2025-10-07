Prezident İlham Əliyev TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşü pic.twitter.com/E606v4CAf5— İlham Əliyev (@azpresident) October 7, 2025
