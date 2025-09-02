Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в Китай
Внешняя политика
- 02 сентября, 2025
- 21:02
На официальном YouTube-канале президента Азербайджана Ильхама Алиева размещена публикация в связи с рабочим визитом главы государства в Китай.
Report представляет публикацию:
Prezident İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri (30.08.-02.09.2025) pic.twitter.com/vgksp1k7e4— İlham Əliyev (@azpresident) September 2, 2025
Последние новости
21:28
В Марселе не менее пяти человек пострадали от нападения человека с ножамиДругие страны
21:28
США ввели санкции против компаний и судов за контрабанду иранской нефти через ИракДругие страны
21:16
Франция выдала ордер на арест бывшего президента СирииДругие страны
21:02
Видео
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в КитайВнешняя политика
21:01
ОО IDEA освободило в Сумгайыте двух страусов и 13 попугаевЭкология
20:58
Фото
В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по делу Рубена ВарданянаВнутренняя политика
20:54
СМИ: Европа подготовила гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
20:38
Россия и Казахстан обсудили подготовку государственного визита ТокаеваДругие страны
20:24