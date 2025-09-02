    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    • 02 sentyabr, 2025
    • 21:03
    İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Rus Versiası Rus Versiası
    Video
    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с рабочим визитом в Китай

    Son xəbərlər

    21:31

    KİV: Avropa Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları hazırlayıb

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında ƏSM sahəsində əməkdaşlıq üzrə Birgə Daimi Komissiyanın iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:13

    Husilər İsrail Baş Qərargahının binasına və Qırmızı dənizdəki obyektlərə hücum edib

    Digər ölkələr
    21:03
    Video

    İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:57

    Merts Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar üçün yer təklif edib

    Digər ölkələr
    20:55
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam etdirilib

    Daxili siyasət
    20:53

    İrəvan məhkəməsi arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın həbs müddətini bir ay uzadıb

    Region
    20:36

    IDEA-nın Sumqayıtda xilas etdiyi 2 dəvəquşu və 13 tutuquşu tezliklə təbiətə buraxılacaq

    Ekologiya
    20:15

    "Avroüçlük" İrana qarşı sanksiyaları təxirə sala bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti