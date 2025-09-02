İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib
Xarici siyasət
- 02 sentyabr, 2025
- 21:03
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib
