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Президент Азербайджана направил письмо лидеру Китая

Президент Азербайджана направил письмо лидеру Китая Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 15:28
Президент Азербайджана направил письмо лидеру Китая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Председатель,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и в Вашем лице Вашему дружественному народу по случаю Дня образования Китайской Народной Республики.

Сегодня Китай своим всесторонним и динамичным развитием занимает место среди ведущих стран мира. Крупномасштабные программы, инфраструктурные проекты, реализуемые под Вашим дальновидным руководством, служат росту с каждым днем экономической мощи и международного авторитета страны, а также возвышению Китая. Созданная по Вашей инициативе гигантская платформа транснационального сотрудничества «Пояс и путь» вносит вклад в расширение торгово-экономических связей на евразийском пространстве.

Китай – надежный партнер и дружественное государство для Азербайджана. Поддержка нашими странами друг друга во время пандемии COVID-19, демонстрируя взаимное доверие и солидарность, является наглядным примером наших прочных дружеских отношений.

Мы придаем особое значение развитию азербайджано-китайских отношений, дальнейшему углублению нашего сотрудничества. В этом контексте нас радует расширение и обогащение новым содержанием наших связей, имеющих древние и богатые традиции. Участие китайских компаний в восстановлении и реконструкции Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов нашей страны, хорошие результаты, которых мы достигли в транспортной, логистической, инфраструктурной, инвестиционной, энергетической и других сферах, и дальнейшие перспективы свидетельствуют о высоком уровне азербайджано-китайского партнерства.

Уверен, что шаги, предпринимаемые нами в рамках проекта «Пояс и путь», а также выгодное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем порядке, основанное на взаимном доверии и поддержке, нашими совместными усилиями и впредь будут успешно продолжаться и служить интересам наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Китая - мира и благополучия".

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Версия на английском языке Azerbaijani president sends congratulatory letter to Chinese leader
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Çin liderinə məktub göndərib

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