Президент Ильхам Алиев наблюдает в Пекине за парадом, посвященным 80-летию Победы во Второй мировой войне

В эти минуты в столице Китая Пекине проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад.

Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.