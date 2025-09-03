Президент Ильхам Алиев наблюдает в Пекине за парадом, посвященным 80-летию Победы во Второй мировой войне
Внешняя политика
- 03 сентября, 2025
- 05:35
В эти минуты в столице Китая Пекине проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад.
Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Последние новости
06:41
В Турции девять полицейских отравились неизвестным веществомДругие
06:07
Си Цзиньпин: Только равноправие между странами обеспечит общую безопасностьДругие страны
05:35
Президент Ильхам Алиев наблюдает в Пекине за парадом, посвященным 80-летию Победы во Второй мировой войнеВнешняя политика
05:28
Гендиректор McDonald's: популярность американских брендов за рубежом снизиласьДругие страны
04:50
Конгресс США опубликовал материалы по делу ЭпштейнаДругие страны
04:16
Великобритания запретит продажу энергетиков детям младше 16 летДругие страны
03:44
Лавров: США прилагают активные дипломатические усилия по УкраинеВ регионе
03:06
СМИ: Украинская компания начнет производство твердого ракетного топлива в ДанииДругие страны
02:39