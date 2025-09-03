Президент Ильхам Алиев наблюдает в Пекине за парадом, посвященным 80-летию Победы во Второй мировой войне

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    В эти минуты в столице Китая Пекине проходит парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

    Prezident İlham Əliyev Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyir

