Prezident İlham Əliyev Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyir
Xarici siyasət
- 03 sentyabr, 2025
- 05:12
Bu dəqiqələrdə Çinin paytaxtı Pekində yapon işğalına qarşı Çin xalq müqaviməti və İkinci Dünya müharibəsində qazanılmış Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş parad keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva paradı izləmək üçün Çinin paytaxtı Pekindəki Tiananmen Meydanına gəliblər.
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin və birinci xanım Pen Liyuan Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı qarşılayıblar.
Son xəbərlər
06:11
Cinpin: İndi dünya sülh və ya müharibə seçimi qarşısındadırDigər ölkələr
05:55
Türkiyədə 9 polis əməkdaşı naməlum maddədən zəhərlənibDigər
05:39
ABŞ Konqresi Epşteyn işi üzrə materialları dərc edibDigər ölkələr
05:12
Prezident İlham Əliyev Pekində İkinci Dünya müharibəsində Qələbənin 80-ci ildönümünə həsr olunmuş paradı izləyirXarici siyasət
05:04
Britaniyada 16 yaşdan kiçik uşaqlara enerji içkilərinin satışı qadağan ediləcəkDigər ölkələr
04:33
Lavrov: ABŞ Ukrayna ilə bağlı fəal diplomatik səylər göstərirRegion
04:13
KİV: Ukrayna şirkəti Danimarkada bərk raket yanacağının istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
03:56
Rusiyadan ixrac edilən buğda rüsumu 4,2 dəfə artıbRegion
03:39