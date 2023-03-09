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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной. Права меньшинств в Азербайджане защищены Конституцией.
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:55
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной

Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной. Права меньшинств в Азербайджане защищены Конституцией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды".

"Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан - страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий, живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации. У каждого конфликта своя история, своя динамика и свой конец. Но важно то, что споры между странами решаются на основе международного права, территориальная целостность и суверенитет не могут быть изменены силой", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ölkələr arasındakı mübahisələr ərazi bütövlüyü və suverenlik prinsipi əsasında həll olunmalıdır"

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