Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

2 января, 2019 11:30

https://report.az/storage/news/687e4461bf49ac66bd08204aeee7f0d3/5aa052a3-d609-4ae7-a370-f7657e31f5bb_292.jpg Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину. Как сообщает Report, в послании главы государства говорится следующее: "Уважаемый Владимир Владимирович, Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

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