 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину.

    Как сообщает Report, в послании главы государства говорится следующее: 

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Глубоко опечален известием о случившейся в Магнитогорске трагедии.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi