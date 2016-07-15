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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Франции в связи с терактом в Ницце

    Считаем важным и необходимым мобилизацию сил, осуществление совместных усилий в борьбе с терроризмом

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев  выразил соболезнования президенту Франции Франсуа Олланду в связи с терактом в Ницце. Как сообщает Report, в послании президента говорится:

    "Чрезвычайно потрясены известием о гибели и ранении многочисленных людей в результате совершенного в городе Ницца чудовищного террористического акта.

    Мы крайне возмущены этим жестоким деянием, считаем важным и необходимым мобилизацию сил, осуществление совместных и решительных усилий в борьбе с терроризмом, ставшим страшной бедой для всего мира.

    Разделяя Ваше горе в эти трудные минуты, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Франции, желаю скорейшего выздоровления раненым".

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