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    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге

    Считаем необходимой самую жесткую борьбу с терроризмом

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси письмо с соболезнованием.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате совершенного в Каире беспощадного террористического акта.

    Мы крайне возмущены этим чудовищным происшествием, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимой самую жесткую борьбу с терроризмом.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".

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