Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси письмо с соболезнованием.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате совершенного в Каире беспощадного террористического акта.
Мы крайне возмущены этим чудовищным происшествием, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимой самую жесткую борьбу с терроризмом.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".
News DepartmentАвтор новости
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