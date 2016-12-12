Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси письмо с соболезнованием.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате совершенного в Каире беспощадного террористического акта.

Мы крайне возмущены этим чудовищным происшествием, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимой самую жесткую борьбу с терроризмом.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего выздоровления раненым и пострадавшим".