Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с директором компании "Airbus Group International"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с директором компании "Airbus Group International" Жан-Пьером Таламони.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТадж, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Францией в космической сфере и перспективах его развития.

В ходе беседы также обсуждались вопросы расширения сотрудничества между ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и компанией "Airbus Group International".