Президент Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ 20 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Худаком.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Подчеркнув, что организация заседаний Консультативного совета Южного газового коридора стала хорошей традицией, Президент Ильхам Алиев отметил, что на этих важных мероприятиях достигнуты запланированные цели.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Василь Худак подчеркнул важность заседаний Консультативного совета в успешной реализации проекта «Южный газовый коридор». Он отметил значение финансовой поддержки, оказываемой этим банком, являющимся главной финансовой структурой Европейского Союза, проекту «Южный газовый коридор». Коснувшись реализуемых в регионе крупномасштабных транспортных проектов с участием Азербайджана, Василь Худак выразил заинтересованность Европейского инвестиционного банка в финансировании подобных транспортных и других проектов.

Поблагодарив за поддержку, оказанную проекту, Президент Ильхам Алиев отметил, что это - один из крупнейших проектов, финансируемых банком в регионе. Напомнив, что «Южный газовый коридор» является устойчивым проектом, Президент Ильхам Алиев сказал, что эти кредиты демонстрируют поддержку, оказываемую проекту Европейским инвестиционным банком и Европейским Союзом.