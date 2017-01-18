Президент Ильхам Алиев встретился с исполнительным гендиректором и учредителем компании Palantir Technologies - ДОПОЛНЕНО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с исполнительным генеральным директором и учредителем компании Palantir Technologies Алексом Карпом.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

На встрече генеральный исполнительный директор и учредитель компании Palantir Technologies Алекс Карп выразил заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества с нашей страной.