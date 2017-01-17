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    Президент Ильхам Алиев в Давосе встретился с генеральным исполнительным директором компании Suez Group - ОБНОВЛЕНО

    На встрече был отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Францией

    ***12:31

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Давосе встретился с генеральным исполнительным директором компании Suez Group Жаном Луи Шасодом. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

    На встрече был отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Францией. Было подчеркнуто, что французские компании реализуют в Азербайджане крупные проекты, компания Suez Group также принимает непосредственное участие в этих проектах, многие из которых успешно реализуются.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между компанией Suez Group и Азербайджаном.

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