Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Болгарии - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Болгарии Маргаритой Поповой.

Как сообщает Report, отметив успешное развитие азербайджано-болгарских двусторонних связей, глава государства сказал, что сотрудничество между нашими странами основано на дружеских отношениях. Указав, что визит вице-президента Болгарии Маргариты Поповой в нашу страну создает хорошую возможность для обсуждения двусторонних связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность участия гостьи в работе V Бакинского международного гуманитарного форума. Заметив, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается и в гуманитарной сфере, глава государства сказал, что недавно в болгарском городе Велико-Тырново при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось важное мероприятие, и выразил признательность за высокое гостеприимство, оказанное правительством, премьер-министром и другими официальными лицами Болгарии. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это мероприятие является показателем тесных связей между нашими странами и продемонстрировало намерение продолжать близкое партнерство.

Поблагодарив за приглашение на проводимый под руководством президента Ильхама Алиева и организованный правительством Азербайджана V Бакинский международный гуманитарный форум, вице-президент Болгарии Маргарита Попова выразила надежду на то, что визит будет успешным. Гостья отметила значение проведения в Азербайджане подобного форума на фоне существующей в нынешнее время напряженности на международной арене. Отметив, что организуемые нашей страной уже несколько лет такие международные мероприятия, как Всемирный форум по межкультурному диалогу, Гуманитарный форум, имеют большое значение, вице-президент Болгарии подчеркнула, что эти мероприятия приобретают все большее политическое значение.