Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех новоназначенных послов в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндской Республики в нашей стране Арью Инкери Макконен.

Как сообщает Report, посол Арья Инкери Макконен обошла строй почетного караула.

Арья Инкери Макконен вручила верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства отметил, что сотрудничество между нашими странами имеет хороший опыт. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение своего официального визита в Финляндию и главы государства Финляндии - в Азербайджан. С удовлетворением вспомнив также встречи с Президентом Финляндии в рамках международных мероприятий, глава государства сказал, что сотрудничество в рамках международных организаций составляет важную часть наших связей. Президент Ильхам Алиев подчеркнул наличие хороших возможностей для развития наших связей по многим направлениям, в том числе в области торговли и транспорта, в частности, в рамках транспортного коридора Север-Юг. Выразив уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией будет успешно развиваться и впредь, Президент Ильхам Алиев высказал надежду на то, что деятельность посла Арьи Инкери Макконен в нашей стране внесет вклад в дальнейшее укрепление этих связей.

Посол Арья Инкери Макконен передала главе государства приветствия Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Отметив хорошие отношения между нашими странами, посол подчеркнула, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, расширения торговых связей и активизации взаимных визитов в различных сферах. Коснувшись значения межпарламентского сотрудничества, посол Арья Инкери Макконен отметила важность взаимных связей и визитов между Азербайджаном и Финляндией в этой области.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё и просил передать его приветствия Президенту Финляндии.

Президент Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Перу в нашей стране Луиса Мануэля Сантьяго Марковича Монаси.

Посол Луис Мануэль Сантьяго Маркович Монаси обошел строй почетного караула.

Луис Мануэль Сантьяго Маркович Монаси вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Посол Луис Мануэль Сантьяго Маркович Монаси передал главе государства приветствия Президента Республики Перу Педро Пабло Кучински. Он сказал, что в связи с укреплением двусторонних связей между нашими странами появилась прекрасная возможность для определения сфер сотрудничества. Перуанский дипломат проинформировал главу государства о намеченной работе по развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что хотя наши страны расположены далеко друг от друга, есть необходимость в расширении культурных связей, в том, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. Отметив значение связей в рамках политических и международных организаций, глава государства подчеркнул важность изучения возможностей для расширения двусторонних отношений между нашими странами, в частности, определения сфер сотрудничества в секторах торговли и туризма, констатировал возможность взаимного экспорта производимой нашими странами различной продукции.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Республики Перу Педро Пабло Кучински и просил передать его приветствия Президенту Перуанского государства.

9 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Эстонской Республики в нашей стране Марин Мыттус.

Посол Марин Мыттус обошла строй почетного караула.

Марин Мыттус вручила верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства с удовлетворением вспомнил свой визит в Эстонию и визит Президента Эстонии в Азербайджан. Отметив, что между нашими странами есть прекрасное взаимопонимание и они постоянно поддерживают друг друга в политической сфере, Президент Ильхам Алиев в то же время сказал, что в области торговли не осуществляется достаточно активного сотрудничества. Подчеркнув, что посольство Азербайджана в Эстонии функционирует уже многие годы, глава государства сказал, что наши страны активно сотрудничают и в рамках международных организаций. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в развитии двусторонних отношений будет придаваться больше значения расширению экономических и торговых связей, а это, в свою очередь, создаст хорошие условия для стимулирования взаимных импортно-экспортных операций между Эстонией и Азербайджаном, определения возможностей в данной сфере. Глава государства также отметил значение взаимных визитов различного уровня в укреплении наших связей, подчеркнул важность сотрудничества в области культуры для того, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений в рамках Европейского Союза.

Посол передала Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Выразив признательность за добрые слова, посол отметила успешное развитие политических связей, значение взаимных визитов высокого уровня с точки зрения укрепления сотрудничества. Посол подчеркнула, что две страны также активно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между нашими странами в области торговли, транспорта, информационных технологий, туризма, сельского хозяйства и культуры.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и просил передать его приветствия Президенту Эстонии.