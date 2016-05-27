Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ 27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиана Вигенина.

Как сообщает Report, специальный представитель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики и, подчеркнув, что присутствовал на организованном официальном приеме, отметил значение речи главы государства на этом мероприятии. Он сказал, что участники мероприятия с большим интересом слушали речь президента Ильхама Алиева.

Кристиан Вигенин подчеркнул, что шаги, предпринимаемые президентом Ильхамом Алиевым, служат обретению Азербайджаном большого авторитета на международной арене.

Президент Ильхам Алиев говорил о вопросах сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

В ходе беседы было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеей ОБСЕ, подчеркивалось, что нынешнее состояние этих связей вызывает удовлетворение.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с нынешним состоянием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, последним переговорным процессом и перспективами урегулирования конфликта.