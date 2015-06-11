Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ 11 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, прибывшего в нашу страну с визитом для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

Как отмечает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Грузией в области политики, экономики, энергетики, транспорта и других сферах, отмечено значение проведения в нашей стране первых Европейских игр, а также то, что нынешнее мероприятие послужит укреплению международного сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами двусторонних отношений между нашими странами.