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    Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами двусторонних отношений

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ 11 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, прибывшего в нашу страну с визитом для участия в церемонии открытия первых Европейских игр.

    Как отмечает Report, на встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Грузией в области политики, экономики, энергетики, транспорта и других сферах, отмечено значение проведения в нашей стране первых Европейских игр, а также то, что нынешнее мероприятие послужит укреплению международного сотрудничества.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами двусторонних отношений между нашими странами.

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