Президент Ильхам Алиев принял председателя Комитета ПАСЕ, докладчика по правам человека в Азербайджане Алена Дестекса

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сенатора Королевства Бельгии, председателя Комитета по правовым вопросам и демократии ПАСЕ, докладчика по правам человека в Азербайджане Алена Дестекса.

Как сообщает Report, cенатор Ален Дестекс передал поздравления в связи с началом соревнований "Формула-1". Подчеркнув, что в мире постепенно повышается интерес к "Формуле-1", гость отметил, что в его стране также пройдут соревнования Гран-при. Ален Дестекс подчеркнул, что прибыл в нашу страну для наблюдения за повторными выборами в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу номер 90.

Отметив, что Баку стал новым городом на карте "Формулы-1", глава государствам выразил надежду на то, что соревнования вызовут интерес у прибывших гостей, мероприятие создаст хорошую возможность для того, чтобы они могли ближе ознакомиться с нашей страной, получить полную информацию о процессах развития в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.