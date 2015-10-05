Президент Ильхам Алиев принял посла Франции в Азербайджане в связи с завершением дипломатической деятельности

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Азербайджане Паскаля Монье в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, Паскаль Монье сказал, что расстается с Азербайджаном и его народом с хорошими впечатлениями, и что в период дальнейшей деятельности он также приложит все усилия для расширения связей. Посол подчеркнул, что благодаря поддержке Президента Ильхама Алиева и первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой связи между Францией и Азербайджаном усиливаются.

Отметив вклад Паскаля Монье в развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, Президент Ильхам Алиев сказал, что в период его дипломатической деятельности в Азербайджане сотрудничество поднялось на высокий уровень. Подчеркнув важность взаимных визитов высокого уровня в развитии двусторонних отношений, а также деятельность Фонда Гейдара Алиева в этом направлении, Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение тем, что двусторонние связи охватывают многие сферы, и сотрудничество в различных направлениях, в том числе в области энергетики, технологий, бизнеса, культуры, имеет стратегический характер.

Глава государства пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.