Президент Ильхам Алиев принял глав МИД Сербии, Венесуэлы и Непала

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с первым вице-премьером и министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В тот же день президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреасом Монсерратом и министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Прадипом Кумаром Гьявали.