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    Президент Ильхам Алиев принял глав МИД Сербии, Венесуэлы и Непала

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ 5 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с первым вице-премьером и министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    В тот же день президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреасом Монсерратом и министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Прадипом Кумаром Гьявали.

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