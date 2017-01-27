Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром социальной политики Украины - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром социальной политики Украины Андреем Ревой.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сказал, что красота Баку произвела на него глубокое впечатление. Он подчеркнул, что возглавляемое им министерство осуществляет хорошее сотрудничество с министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана. Отметив, что успехи, достигнутые нашей страной в этой сфере, имеют большое значение, Андрей Рева сказал, что накопленный Азербайджаном опыт и завоеванные достижения вызывают интерес с точки зрения проводимых в Украине реформ в области социальной защиты.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в Азербайджане успешно продолжается работа в сфере социального обеспечения. Глава государства сказал, что в нашей стране проводится большая работа по совершенствованию законодательства, в том числе упорядочению вопросов, связанных с социальной политикой. Отметив, что социальная политика всегда была одним из приоритетных вопросов в Азербайджане, и в период проведения серьезных экономических реформ этой сфере придается большое значение, президент Ильхам Алиев сообщил, что финансирование коммунальных расходов, тарифов, социального обеспечения, удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев, пенсий, социальной инфраструктуры и других сфер осуществляется на государственном уровне.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между соответствующими структурами наших стран.