Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Катара - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммадом бин Абдуррахманом Аль-Тани.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем двусторонних связей между Азербайджаном и Катаром. Он отметил, что визит в Азербайджан Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани сыграл важную роль в развитии наших связей, в то же время визит в нашу страну министра иностранных дел Катара Шейха Мухаммада бин Абдуррахмана Аль-Тани создает хорошие возможности для обсуждения перспектив сотрудничества. Коснувшись деятельности Совместной экономической, торговой и технической комиссии, глава государства выразил надежду на то, что она обратит внимание на обсуждение практических вопросов экономического сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что наши политические связи находятся на высоком уровне, опираются на партнерские отношения, есть хорошие возможности для расширения сотрудничества и в экономической, торговой, туристической и других сферах. Глава государства отметил в этом контексте значение изучения инвестиционных возможностей.

Министр иностранных дел Катара передал Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние приветствия Эмира Государства Катар Шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани и сказал, что с нетерпением ждет встречи с ним в своей стране. Министр отметил, что идущие в Азербайджане процессы развития в Катаре отслеживаются с большим интересом. Коснувшись нашего экономического сотрудничества, гость выразил надежду на то, что Азербайджано-катарская межправительственная совместная экономическая, торговая и техническая комиссия будет осуществлять конструктивную деятельность. Отметив, что политические связи между Азербайджаном и Катаром находятся на высоком уровне, Шейх Мухаммад бин Абдуррахман Аль-Тани выразил уверенность в том, что наши связи и впредь будут постоянно развиваться. Подчеркнув значение дальнейшего расширения экономического сотрудничества, гость сказал, что с этой точки зрения целесообразно создание совместного фонда.

Глава нашего государства, в свою очередь, сказал, что с нетерпением ждет своего визита в Катар, отметил значение его личных дружеских отношений с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани в плане укрепления дружбы между нашими народами.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством в рамках ООН и других международных организаций, подчеркнута важность дальнейшего укрепления взаимодействия.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Эмиру Государства Катар Шейху Тамиму бин Хамаду Аль-Тани за приветствия, просил передать и его приветствия Эмиру Государства Катар.