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    Ильхам Алиев поздравил президента и премьер-министра Турции

    Азербайджано-турецкое союзничество и партнерство, наши братские отношения и впредь будут служить прогрессу двух стран

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Дорогой брат,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником братской Турции – Днем провозглашения республики.

    Турецкая Республика, отважно преодолев 15 июля испытание, связанное с попыткой переворота, направленного против ее Конституции, государственности и демократии, еще раз наглядно продемонстрировала приверженность независимости и демократии и написала одну из славных страниц своей героической истории. Азербайджан, всегда находящийся рядом с Турцией, вместе с Вами пережил всю боль той страшной ночи и победу братского народа.

    Уверен, что постоянно укрепляющееся азербайджано-турецкое союзничество и партнерство, наши братские отношения и впредь будут служить прогрессу двух стран, благосостоянию наших народов, утверждению мира и стабильности в регионе.

    В этот знаменательный день еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю доброго здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу - постоянного процветания и благосостояния".

    Глава государства также поздравил премьер-министра Турецкой Республики Бинали Йылдырыма. В письме говорится: 

    "Уважаемый господин премьер-министр,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника братской Турции – Дня провозглашения республики.

    Благодаря экономическому прогрессу и укреплению позиций на международной арене Турция сегодня снискала большой авторитет во всем мире. Мужественное преодоление испытания, связанного с попыткой переворота, направленного против государственности, еще раз наглядно продемонстрировало могущество Турции как государства, а также нерушимое единство государства и народа в стране.

    Азербайджан и Турцию связывают прочные дружеские и братские узы, общие духовные ценности и солидарность. Убежден, что единство и союзничество наших стран и впредь будет служить благосостоянию двух народов, решению поставленных задач, укреплению взаимной поддержки в международных вопросах.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу - постоянного мира и благосостояния".

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