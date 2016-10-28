Ильхам Алиев поздравил президента и премьер-министра Турции

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Дорогой брат,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником братской Турции – Днем провозглашения республики.

Турецкая Республика, отважно преодолев 15 июля испытание, связанное с попыткой переворота, направленного против ее Конституции, государственности и демократии, еще раз наглядно продемонстрировала приверженность независимости и демократии и написала одну из славных страниц своей героической истории. Азербайджан, всегда находящийся рядом с Турцией, вместе с Вами пережил всю боль той страшной ночи и победу братского народа.

Уверен, что постоянно укрепляющееся азербайджано-турецкое союзничество и партнерство, наши братские отношения и впредь будут служить прогрессу двух стран, благосостоянию наших народов, утверждению мира и стабильности в регионе.

В этот знаменательный день еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю доброго здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу - постоянного процветания и благосостояния".

Глава государства также поздравил премьер-министра Турецкой Республики Бинали Йылдырыма. В письме говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника братской Турции – Дня провозглашения республики.

Благодаря экономическому прогрессу и укреплению позиций на международной арене Турция сегодня снискала большой авторитет во всем мире. Мужественное преодоление испытания, связанного с попыткой переворота, направленного против государственности, еще раз наглядно продемонстрировало могущество Турции как государства, а также нерушимое единство государства и народа в стране.

Азербайджан и Турцию связывают прочные дружеские и братские узы, общие духовные ценности и солидарность. Убежден, что единство и союзничество наших стран и впредь будет служить благосостоянию двух народов, решению поставленных задач, укреплению взаимной поддержки в международных вопросах.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу - постоянного мира и благосостояния".