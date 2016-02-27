Президент Ильхам Алиев поздравил президента Доминиканской Республики

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Доминиканской Республики Данило Медине.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Доминиканской Республики - Днем независимости.
Передаю Вам самые добрые пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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