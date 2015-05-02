Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Польши Брониславу Коморовскому. Как сообщает Report, в письме говорится:

"От своего имени и имени азербайджанского народа поздравляю Вас и весь польский народ с национальным праздником Республики Польша - Днем Конституции.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Польшей развиваются динамично. Убежден, что сотрудничество между нашими странами будет развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов как в двустороннем порядке, так и в рамках Евросоюза.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному польскому народу - постоянного мира и процветания”.