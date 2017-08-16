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    Президент Ильхам Алиев поздравил глав государств Индонезии и Габона

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - мира и благосостояния

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Габон Али Бонго Ондимбе.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - мира и благосостояния".

    Президент Азербайджана также направил поздравительное письмо президенту Индонезии Джоко Видодо.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Индонезии - Днем независимости.

    Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией всегда будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

    В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Индонезии – благополучия и процветания".

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