Президент Ильхам Алиев поздравил глав государств Индонезии и Габона

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Габон Али Бонго Ондимбе.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - мира и благосостояния".

Президент Азербайджана также направил поздравительное письмо президенту Индонезии Джоко Видодо.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Индонезии - Днем независимости.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией всегда будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Индонезии – благополучия и процветания".