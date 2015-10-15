​Президент Ильхам Алиев отбыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в предстоящем в поселке Бурабай Акмолинской области этой страны заседании Совета глав государств СНГ.

Как сообщает Report, в аэропорту города Кокшетау, где развевались государственные флаги Азербайджана и Казахстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встретили высокопоставленные представители государства и правительства.