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    ​Президент Ильхам Алиев отбыл с рабочим визитом в Казахстан - ФОТО

    Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в поселке Бурабай Акмолинской области Республики Казахстан

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Республику Казахстан для участия в предстоящем в поселке Бурабай Акмолинской области этой страны заседании Совета глав государств СНГ.

    Как сообщает Report, в аэропорту города Кокшетау, где развевались государственные флаги Азербайджана и Казахстана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Главу государства встретили высокопоставленные представители государства и правительства.

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