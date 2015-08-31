Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Узбекистан

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ислам Абдуганиевич,

От имени народа Азербайджана и от себя лично сердечно поздравляю Вас и братский народ Узбекистана с национальным праздником – Днем независимости.

Отрадно, что под Вашим руководством братский Узбекистан за годы независимости достиг значительных успехов во всех областях. Сегодня Узбекистан, процветающая страна с динамичным социально-экономическим развитием и глубоко продуманным политическим курсом, пользуется заслуженным авторитетом и уважением на международной арене.

Азербайджан и Узбекистан исторически связаны общностью культур и нравственных ценностей. Дружба и взаимоподдержка наших народов имеют богатые традиции. Убежден, что развитие и укрепление этих добрых отношений, тесного сотрудничества и партнерства будут и впредь содействовать процветанию наших стран.

В этот праздничный день, желаю Вам, уважаемый Ислам Абдуганиевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу братского Узбекистана – мира и благополучия".